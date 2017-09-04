Стихи Ирены Булановой

Я в жизни не боролась за мужчин.

Зачем?! Ведь это в принципе не верно

По ряду обстоятельств и причин,

А главное - бессмысленно, наверно.



Не знаю... то ли гордою была,

И это действо мне всегда претило...

А может, свои нервы берегла

И молча, без скандалов, уходила.



Войны не объявляла никогда,

Соперниц не стращала страшной карой,

А просто уходила... навсегда.

Такой мужчина мне не нужен даром!



Бороться и кричать: "я не отдам!",

Потом всю жизнь терпеть и унижаться...

Не верить ни глазам и ни словам,

И ежедневно за любовь сражаться?!



Спаси и сохрани от этих бед

Меня, Всевышний, нынче и впредь тоже!

Любовь - она иль есть, иль её нет:

Тут третьего по сути быть не может!



Пусть будет тот, кто не предаст любовь,

Кто будет твёрд и в принципах, и в чувствах,

Кто испытал и знает эту боль:

Измен коварных с привкусом распутства.



Я в жизни не боролась за мужчин...

И сто процентов, что уже не буду.

И даже тот, кто мною так любим...

Он тоже исключением не будет.



Он есть... но не борюсь я за мужчин.

И это - моё правило, мой принцип...

От юности - до серебра седин...

Одна из самых главных моих истин.