Стихи Ирены Булановой
Ирена Буланова - цитаты, высказывания
Никому не желаю зла...
Никому не желаю зла:
Брать грех на душу не хочу.
Жизнь накажет врагов сама,
Когда надо... - ей по плечу.
Бумерангом вернётся зло
И ударит в сто раз сильней...
И хоть все это знают, но...
Всё равно много злых людей.
Бог судья им... а я - прощу,
Но из жизни своей сотру,
Даже близко не подпущу:
Мне такие не по нутру.
Я не буду желать им зла:
Брать грех на душу не хочу...
Жизнь накажет их всех сама,
Даже если я промолчу...
С каждым днём я всё больше люблю тишину...
С каждым днём я всё больше люблю тишину,
Беспредельную ширь небосвода,
Озорной солнца луч на щеке поутру,
Перламутровость красок восхода...
Тихий шёпот листвы за открытым окном,
Голоса пробудившихся пташек...
А я нежусь, мечтая о том и о сём,
Наблюдая, как лучики пляшут
На зелёных ладошках прохладной листвы,
На оконном стекле и на стенах,
Когда мир ещё смотрит последние сны...
Они словно привет от вселенной.
В этот миг тишина так хрустально чиста,
Так спокойна и так невесома,
Будто первых лучей золотая струна -
Только тронь - и растает в ладонях...
Я не трогаю... а наблюдая, молчу...
Восхищаясь чудесным восходом...
С каждым днём я всё больше люблю тишину
И безбрежную ширь небосвода...
Я в жизни не боролась за мужчин.
Зачем?! Ведь это в принципе не верно
По ряду обстоятельств и причин,
А главное - бессмысленно, наверно.
Не знаю... то ли гордою была,
И это действо мне всегда претило...
А может, свои нервы берегла
И молча, без скандалов, уходила.
Войны не объявляла никогда,
Соперниц не стращала страшной карой,
А просто уходила... навсегда.
Такой мужчина мне не нужен даром!
Бороться и кричать: "я не отдам!",
Потом всю жизнь терпеть и унижаться...
Не верить ни глазам и ни словам,
И ежедневно за любовь сражаться?!
Спаси и сохрани от этих бед
Меня, Всевышний, нынче и впредь тоже!
Любовь - она иль есть, иль её нет:
Тут третьего по сути быть не может!
Пусть будет тот, кто не предаст любовь,
Кто будет твёрд и в принципах, и в чувствах,
Кто испытал и знает эту боль:
Измен коварных с привкусом распутства.
Я в жизни не боролась за мужчин...
И сто процентов, что уже не буду.
И даже тот, кто мною так любим...
Он тоже исключением не будет.
Он есть... но не борюсь я за мужчин.
И это - моё правило, мой принцип...
От юности - до серебра седин...
Одна из самых главных моих истин.
Зачем?! Ведь это в принципе не верно
По ряду обстоятельств и причин,
А главное - бессмысленно, наверно.
Не знаю... то ли гордою была,
И это действо мне всегда претило...
А может, свои нервы берегла
И молча, без скандалов, уходила.
Войны не объявляла никогда,
Соперниц не стращала страшной карой,
А просто уходила... навсегда.
Такой мужчина мне не нужен даром!
Бороться и кричать: "я не отдам!",
Потом всю жизнь терпеть и унижаться...
Не верить ни глазам и ни словам,
И ежедневно за любовь сражаться?!
Спаси и сохрани от этих бед
Меня, Всевышний, нынче и впредь тоже!
Любовь - она иль есть, иль её нет:
Тут третьего по сути быть не может!
Пусть будет тот, кто не предаст любовь,
Кто будет твёрд и в принципах, и в чувствах,
Кто испытал и знает эту боль:
Измен коварных с привкусом распутства.
Я в жизни не боролась за мужчин...
И сто процентов, что уже не буду.
И даже тот, кто мною так любим...
Он тоже исключением не будет.
Он есть... но не борюсь я за мужчин.
И это - моё правило, мой принцип...
От юности - до серебра седин...
Одна из самых главных моих истин.
А встретишь вдруг, когда не ждёшь...И встретишь вдруг, когда не ждёшь...
И обретёшь там, где не ищешь...
Неведом путь, какой пройдёшь,
Чтоб отыскать своё средь тысяч...
А дождь смывает лёгкий след
И размывает чей-то образ,
И сводит все труды на нет...
Бессильны карты тут и компас.
Но вопреки всем совпадут
В один из дней маршруты, время,
И стрелки вечности замрут...
На этой, небом данной теме...
И встретишь вдруг, когда не ждёшь,
И обретёшь там, где не ищешь...
Что это лишь твоё, поймёшь,
Узнав судьбу из сотен тысяч.
Это я
Это я... - там не заперто было...
Я не знаю, зачем я вошла...
Может быть, ничего не забыла,
И тепла захотела душа?..
Может, снова навеяла память
То, о чём я пыталась забыть...
Что уже ни за что не исправить,
Не вернуть... разве что отпустить.
Я бы с радостью... но не выходит...
Видно, это сильнее меня,
Память в прошлом всё бродит и бродит...
Наши встречи упрямо храня.
И душа - на разрыв... и я маюсь...
И не знаю, что делать, как быть?
Забывать всё - уже не пытаюсь...
Да и можно ли это забыть?
Вот - пришла... Ты ведь ждал меня тоже...
И не надо сейчас лишних слов...
А ведь всё ещё очень возможно...
Если в сердце осталась любовь...
Прими, что Есть...
Прими, что Есть...
И отпусти, что Было...
Верь в то, что Будет...
Просто Верь - и всё...
Сейчас и Здесь -
Не всё ещё сложилось,
Но в беге буден
Сбыться всё должно.
За то, что есть,
Скажи спасибо небу,
Не забывай
Судьбу благодарить...
Пусть не бог весть:
Есть дом и вдоволь хлеба...
Наш мир - не рай...
Но как прекрасно жить!
Прими, что Есть...
И отпусти, что Было...
Верь в то, что Будет...
Просто Верь - и всё...
Сейчас и Здесь -
Пока не всё сложилось...
Ещё всё будет:
Сбыться всё должно!..
Прими, что Есть...
Сейчас и Здесь...
За каждым я шучу... сокрыта доля правды...За каждым "я шучу..." сокрыта доля правды,
За каждым "всё равно" - стоит немало чувств,
Прикрытых от других излишнею бравадой,
Как за "нормально" - прячут порою боль и грусть...
Не сложно угадать, что скрыто за молчаньем
И спрятано за щит расхожих фраз и слов:
Всё это на виду, в пределах пониманья, -
Кому не всё равно и кто понять готов.
За каждым "хорошо" - порой не очень сладко:
В улыбке - тень беды, в глазах - печаль и боль,
И против воли вдруг слеза блеснёт украдкой...
Но кто-то, бросив всё, останется с тобой.
Как часто за слова мы прячем свои чувства,
Скрывая ото всех, что глубоко внутри...
У каждого в ходу такое лже-искусство...
Всё потому, что нет тепла и доброты.
А Боги смеялись...
А боги смеялись все утро и вечер -
Смешила их фраза: "Случайная встреча"...
Они от души, аж до слёз хохотали:
Наивные люди! Вам шанс просто дали!
Случайностей мало, счастливых - тем паче!
Всю жизнь можно ждать, свято веря в удачу...
А мы вас столкнули совсем не случайно,
И что с вами будет - поверьте - не тайна.
"Случайная встреча" в толпе многолюдной...
Средь сотен людей... - настоящее чудо!
Так в жизни бывает порой... невзначай:
"Случайная встреча"... - знак свыше - с луча.
Совпали маршруты и время, и дни...
Совсем не случайно столкнулись они.
Понять бы всё это ещё... чтобы впредь
Любимых своих - больше жизни беречь!
Ничего не ищу! Всё, что нужно, НАШЛАНичего не ищу! Всё, что нужно, НАШЛА.
А что можно, уже потеряла.
Смысл жизни нашла, суть её поняла,
Сразу проще и легче вдруг стало.
Я не жду новый шанс: будет он или нет?
Ни о чём никогда не жалею:
Какой смысл и зачем? - Вот и весь мой секрет,
Да и долго грустить не умею.
Что моё - то моё... и не станет чужим:
Всё равно моим будет однажды!
Растворилось пустое, как снег или дым,
И осталось со мной то, что важно.
А я просто живу... Каждый день, каждый миг
Принимая, как дар, как награду.
Я любима! И рядом - кто мною любим.
Жизнь прекрасна! Чего ещё надо?!
Послать бы к чёрту спешку, суету,
По жизни надоевшие проблемы,
И не ходить по времени мосту
Туда-сюда... а просто быть Любимой!
Счастливою - до кончиков волос...
Купаться в счастье, будто в океане...
Чтоб ждать потом полжизни не пришлось:
Когда же наконец оно заглянет?!
Взлетать вдвоём с Любимым в небеса,
Бродить по звёздам и мосту из радуг...
А можно по земле - в лугах, лесах,
По улицам гулять - и это в радость!
С улыбкой, от души благодарить
Судьбу и небо за такое счастье...
И по кусочкам, всем его дарить,
Мир делая добрее и прекрасней!
А вечером, когда уходит день,
Поймав у горизонта луч заката,
Сказать СПАСИБО Богу... за людей,
За этот мир, им созданный когда-то...
По жизни надоевшие проблемы,
И не ходить по времени мосту
Туда-сюда... а просто быть Любимой!
Счастливою - до кончиков волос...
Купаться в счастье, будто в океане...
Чтоб ждать потом полжизни не пришлось:
Когда же наконец оно заглянет?!
Взлетать вдвоём с Любимым в небеса,
Бродить по звёздам и мосту из радуг...
А можно по земле - в лугах, лесах,
По улицам гулять - и это в радость!
С улыбкой, от души благодарить
Судьбу и небо за такое счастье...
И по кусочкам, всем его дарить,
Мир делая добрее и прекрасней!
А вечером, когда уходит день,
Поймав у горизонта луч заката,
Сказать СПАСИБО Богу... за людей,
За этот мир, им созданный когда-то...
Счастливые живут сегодня
Счастливые - они живут сегодня,
Несчастные - то завтра, то вчера,
Кружась в воспоминаний хороводе
Иль в грёзах не родившегося дня...
Счастливые - они, как солнца лучик,
Светлы и удивительно добры,
Стремящиеся сделать ещё лучше
Себя и мир, в котором жить должны.
Счастливые - распахнутые души,
Легки в делах, словах и на подъём,
Они светлы и в мыслях, и снаружи,
И согревают мир своим теплом.
Счастливые - ведь это норма жизни,
И быть счастливым - просто и легко:
Без лишних слов и надоевших истин, -
Живи! Люби! Будь счастлив!.. Вот и всё!
Сейчас не в моде...
Сейчас не в моде чувственная нежность,
С искрящимся оттенком романтИк...
Всё чаще грубоватая небрежность
Прёт, словно танк, по душам - напрямик...
И губит удивительные всходы
Едва взошедших, неокрепших чувств,
Дорвавшись до сомнительной свободы,
Погрязшей в чёрном омуте распутств.
Я не скажу, что всё непоправимо,
И в море жизни нет пути назад...
Не обижайте грубостью любимых
Ни сгоряча, ни даже невпопад...
Любите нежно, искренне, без фальши -
Так, чтоб сложилась музыка души...
Ведь, как ни грустно, всё здесь преходяще,
Веками только музыка звучит...
Без времени... И чувственная нежность,
С искрящимся оттенком романтИк,
Кому-то вновь подарит безмятежность
Любви и счастья незабвенный миг...
Устала быть удобной и пушистой
Устала быть удобной и пушистой,
Не замечать того, что очевидно,
Быть позитивно-лёгкой и речистой,
И сладенькой, как пирожок с повидлом.
В какой-то миг всё страшно надоело:
Прошла, наверно, точку невозврата,
И верх взяла вернувшаяся смелость,
Сказав: "Довольно! К чёрту вас, ребята!"
И завтра, и потом, и это - точка!
Я однозначно для себя решила,
Что даже если буду одиночкой,
Не будет больше так, как раньше было.
Вновь стану неудобной и колючей,
И никому не дам себя в обиду...
Вам не по нраву - поищите лучше:
У нас отныне разные планиды,
И маяки, да и маршруты тоже...
Я возвратилась на круги своя,
И по-иному даже быть не может:
Тошнит уже от сладкого вранья!
Поэтому всё будет как решила.
Спектакль окончен, и театр закрыт.
Зачем меняла шило я на мыло?
Знать, бес попутал... Ладно: бог простит.
Доброго дня вам, мои дорогие!..
Доброго дня вам, мои дорогие,
Самые близкие люди родные!
Пусть засияет мир яркими красками,
День наполняя добром, светом, ласкою.
Пусть заискрятся в нём радости бусинки
И отзовутся в душе дивной музыкой,
Пусть обогреет июньское солнышко,
И растворит даже давнее горюшко.
Ветра удач вам, любви, вдохновения,
Счастья и радости, благословения
На этот день, дорогие, любимые,
Самого нужного, необходимого!
Доброго дня вам, мои дорогие,
Самые близкие люди родные!
Бывало всё...
Бывало всё... Случалось и такое,
Что не приснится даже в страшном сне...
И без тебя была я, и с тобою,
И со своей бедой наедине.
Так получалось... Просто перед фактом
Меня без спросу ставила судьба,
И жизнь порою проезжалась танком,
Доказывая, что она - борьба...
И я боролась... до последней капли
Возможностей, упорства, своих сил...
Себе позволив лишь в подушку плакать,
Когда совсем был белый свет не мил.
Но поднималась... и рвала все цепи,
И сбрасывала напрочь весь балласт,
И снова шла к своей заветной цели,
И верила, что небо мне воздаст
Покой и счастье, после потрясений,
И радугу, и солнце в небесах...
И вновь подарит чудные мгновенья,
В которых растворятся боль и страх.
Жизнь такова, что сроду не узнаешь,
Что через миг тебе преподнесёт...
То, улыбнувшись, даст ключи от рая,
То , передумав, вдруг к чертям пошлёт...
Она на раз меняет настроенье,
Пытаясь выбить снова из седла...
Жаль одного: уходит в бездну Время -
Секунда за секундой - в никуда...
Бывало всё... Так есть и будет снова...
Нам этот ход, увы, не изменить.
Но, как ни странно, я всегда готова
Пройти всё снова... чтоб любить и жить!..
Не взбалтывай осадок на душе...Не взбалтывай осадок на душе
Ни по утрам, ни днём, ни вечерами...
Если нельзя убрать его вообще,
То последи за мыслями, словами...
Жаль, что нельзя поставить в душу фильтр, -
Чтоб фильтровал всё грязное и злое,
Агрессию, заполнившую мир...
Увы, не так наш организм устроен.
Душа открыта... и несут туда
Добро и зло, хорошее, плохое...
Особо не вникая никогда,
А нужно ль ей всё это, наносное?
Осадком оседает грязь и муть,
Утяжеляя трепетную душу...
А для чего, скажите кто-нибудь,
Всю эту гадость изначально слушать?!
Оставьте эту "радость" при себе:
Она - не кофе, а душа - не чашка,
И мир наш - не кофейня... и вообще...
Фильтруйте речь и мысли - это важно!
А ромашки глядят в неба высь...
А ромашки глядят в неба высь...
Белой дымкой на зелени трав,
Облаками, упавшими вниз,
С каплей солнышка в жёлтых глазах,
С твёрдой верою в жизнь и любовь,
И священную силу добра...
До последних своих лепестков,
За любовь - такова их судьба...
Удивительно светлый цветок:
Столько солнца и нежности в нём!
В простоте - неподдельный восторг,
Мимолётная грусть о былом...
Снежно-жёлтый ромашковый рай,
Словно светлая песня души...
Удивительно как, невзначай,
Воскресил меня, боль излечив...
Из ромашек смотрю в неба высь,
Ветерок гонит вдаль облака...
Всё пройдёт... продолжается жизнь...
Всё наладится... Наверняка!..
Что пролито - не выпьешь...Всё правильно: что прОлито - не выпьешь,
Что не налито - то не отхлебнёшь...
И в прошлом своё счастье не окликнешь,
И по другой дороге не пройдёшь...
А будущее - вовсе не известно...
И что там будет, знает только бог,
Но он - на небе, а мы здесь, на грешной,
По воле рока коротаем срок.
А посему - полнее наливайте
В свои бокалы жизненный нектар,
Живите, настоящее вкушайте...
Ведь наша жизнь и есть бесценный дар!
Ищите, ошибайтесь и влюбляйтесь!
Ведь каждый день и миг неповторим...
Ошибки, пока можно, исправляйте...
А будущее с прошлым... - да бог с ним!