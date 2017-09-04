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Стихи Ирены Булановой

Ирена Буланова - цитаты, высказывания

Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

Никому не желаю зла...

Никому не желаю зла:
Брать грех на душу не хочу.
Жизнь накажет врагов сама,
Когда надо... - ей по плечу.

Бумерангом вернётся зло
И ударит в сто раз сильней...
И хоть все это знают, но...
Всё равно много злых людей.

Бог судья им... а я - прощу,
Но из жизни своей сотру,
Даже близко не подпущу:
Мне такие не по нутру.

Я не буду желать им зла:
Брать грех на душу не хочу...
Жизнь накажет их всех сама,
Даже если я промолчу...
Ирена Буланова
Жизнь Со смыслом Бумеранг
Tatjana Rau
Tatjana Rau 27 Августа 2017

С каждым днём я всё больше люблю тишину...

С каждым днём я всё больше люблю тишину,
Беспредельную ширь небосвода,
Озорной солнца луч на щеке поутру,
Перламутровость красок восхода...

Тихий шёпот листвы за открытым окном,
Голоса пробудившихся пташек...
А я нежусь, мечтая о том и о сём,
Наблюдая, как лучики пляшут

На зелёных ладошках прохладной листвы,
На оконном стекле и на стенах,
Когда мир ещё смотрит последние сны...
Они словно привет от вселенной.

В этот миг тишина так хрустально чиста,
Так спокойна и так невесома,
Будто первых лучей золотая струна -
Только тронь - и растает в ладонях...

Я не трогаю... а наблюдая, молчу...
Восхищаясь чудесным восходом...
С каждым днём я всё больше люблю тишину
И безбрежную ширь небосвода...
Ирена Буланова
Красивые Тишина
Галина Маркова
Галина Маркова 3 Октября 2019
Я в жизни не боролась за мужчин.
Зачем?! Ведь это в принципе не верно
По ряду обстоятельств и причин,
А главное - бессмысленно, наверно.

Не знаю... то ли гордою была,
И это действо мне всегда претило...
А может, свои нервы берегла
И молча, без скандалов, уходила.

Войны не объявляла никогда,
Соперниц не стращала страшной карой,
А просто уходила... навсегда.
Такой мужчина мне не нужен даром!

Бороться и кричать: "я не отдам!",
Потом всю жизнь терпеть и унижаться...
Не верить ни глазам и ни словам,
И ежедневно за любовь сражаться?!

Спаси и сохрани от этих бед
Меня, Всевышний, нынче и впредь тоже!
Любовь - она иль есть, иль её нет:
Тут третьего по сути быть не может!

Пусть будет тот, кто не предаст любовь,
Кто будет твёрд и в принципах, и в чувствах,
Кто испытал и знает эту боль:
Измен коварных с привкусом распутства.

Я в жизни не боролась за мужчин...
И сто процентов, что уже не буду.
И даже тот, кто мною так любим...
Он тоже исключением не будет.

Он есть... но не борюсь я за мужчин.
И это - моё правило, мой принцип...
От юности - до серебра седин...
Одна из самых главных моих истин.
Ирена Буланова
Отношения Мужчина и женщина
Галина Маркова
Галина Маркова 14 Сентября 2017

А встретишь вдруг, когда не ждёшь...

И встретишь вдруг, когда не ждёшь...
И обретёшь там, где не ищешь...
Неведом путь, какой пройдёшь,
Чтоб отыскать своё средь тысяч...
А дождь смывает лёгкий след
И размывает чей-то образ,
И сводит все труды на нет...
Бессильны карты тут и компас.
Но вопреки всем совпадут
В один из дней маршруты, время,
И стрелки вечности замрут...
На этой, небом данной теме...
И встретишь вдруг, когда не ждёшь,
И обретёшь там, где не ищешь...
Что это лишь твоё, поймёшь,
Узнав судьбу из сотен тысяч.
Ирена Буланова
Судьба Встреча
Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

Это я

Это я... - там не заперто было...
Я не знаю, зачем я вошла...
Может быть, ничего не забыла,
И тепла захотела душа?..

Может, снова навеяла память
То, о чём я пыталась забыть...
Что уже ни за что не исправить,
Не вернуть... разве что отпустить.

Я бы с радостью... но не выходит...
Видно, это сильнее меня,
Память в прошлом всё бродит и бродит...
Наши встречи упрямо храня.

И душа - на разрыв... и я маюсь...
И не знаю, что делать, как быть?
Забывать всё - уже не пытаюсь...
Да и можно ли это забыть?

Вот - пришла... Ты ведь ждал меня тоже...
И не надо сейчас лишних слов...
А ведь всё ещё очень возможно...
Если в сердце осталась любовь...
Ирена Буланова
Грустные о любви Любовная лирика
Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

Прими, что Есть...

Прими, что Есть...
И отпусти, что Было...
Верь в то, что Будет...
Просто Верь - и всё...
Сейчас и Здесь -
Не всё ещё сложилось,
Но в беге буден
Сбыться всё должно.

За то, что есть,
Скажи спасибо небу,
Не забывай
Судьбу благодарить...
Пусть не бог весть:
Есть дом и вдоволь хлеба...
Наш мир - не рай...
Но как прекрасно жить!

Прими, что Есть...
И отпусти, что Было...
Верь в то, что Будет...
Просто Верь - и всё...
Сейчас и Здесь -
Пока не всё сложилось...
Ещё всё будет:
Сбыться всё должно!..

Прими, что Есть...
Сейчас и Здесь...
Ирена Буланова
Позитив Вера
Галина Маркова
Галина Маркова 24 Ноября 2019

За каждым я шучу... сокрыта доля правды...

За каждым "я шучу..." сокрыта доля правды,
За каждым "всё равно" - стоит немало чувств,
Прикрытых от других излишнею бравадой,
Как за "нормально" - прячут порою боль и грусть...

Не сложно угадать, что скрыто за молчаньем
И спрятано за щит расхожих фраз и слов:
Всё это на виду, в пределах пониманья, -
Кому не всё равно и кто понять готов.

За каждым "хорошо" - порой не очень сладко:
В улыбке - тень беды, в глазах - печаль и боль,
И против воли вдруг слеза блеснёт украдкой...
Но кто-то, бросив всё, останется с тобой.

Как часто за слова мы прячем свои чувства,
Скрывая ото всех, что глубоко внутри...
У каждого в ходу такое лже-искусство...
Всё потому, что нет тепла и доброты.
Ирена Буланова
Правда Чувства Слова
Ирина Хотулева
Ирина Хотулева 19 Октября 2017

А Боги смеялись...

А боги смеялись все утро и вечер -
Смешила их фраза: "Случайная встреча"...
Они от души, аж до слёз хохотали:
Наивные люди! Вам шанс просто дали!

Случайностей мало, счастливых - тем паче!
Всю жизнь можно ждать, свято веря в удачу...
А мы вас столкнули совсем не случайно,
И что с вами будет - поверьте - не тайна.

"Случайная встреча" в толпе многолюдной...
Средь сотен людей... - настоящее чудо!
Так в жизни бывает порой... невзначай:
"Случайная встреча"... - знак свыше - с луча.

Совпали маршруты и время, и дни...
Совсем не случайно столкнулись они.
Понять бы всё это ещё... чтобы впредь
Любимых своих - больше жизни беречь!
Ирена Буланова
Встреча Случайная встреча
Галина Маркова
Галина Маркова 17 Января 2020

Ничего не ищу! Всё, что нужно, НАШЛА

Ничего не ищу! Всё, что нужно, НАШЛА.
А что можно, уже потеряла.
Смысл жизни нашла, суть её поняла,
Сразу проще и легче вдруг стало.

Я не жду новый шанс: будет он или нет?
Ни о чём никогда не жалею:
Какой смысл и зачем? - Вот и весь мой секрет,
Да и долго грустить не умею.

Что моё - то моё... и не станет чужим:
Всё равно моим будет однажды!
Растворилось пустое, как снег или дым,
И осталось со мной то, что важно.

А я просто живу... Каждый день, каждый миг
Принимая, как дар, как награду.
Я любима! И рядом - кто мною любим.
Жизнь прекрасна! Чего ещё надо?!
Ирена Буланова
О себе
Галина Маркова
Галина Маркова 12 Августа 2019
Послать бы к чёрту спешку, суету,
По жизни надоевшие проблемы,
И не ходить по времени мосту
Туда-сюда... а просто быть Любимой!

Счастливою - до кончиков волос...
Купаться в счастье, будто в океане...
Чтоб ждать потом полжизни не пришлось:
Когда же наконец оно заглянет?!

Взлетать вдвоём с Любимым в небеса,
Бродить по звёздам и мосту из радуг...
А можно по земле - в лугах, лесах,
По улицам гулять - и это в радость!

С улыбкой, от души благодарить
Судьбу и небо за такое счастье...
И по кусочкам, всем его дарить,
Мир делая добрее и прекрасней!

А вечером, когда уходит день,
Поймав у горизонта луч заката,
Сказать СПАСИБО Богу... за людей,
За этот мир, им созданный когда-то...
Ирена Буланова
Счастье Суета
Tatjana Rau
Tatjana Rau 30 Августа 2017

Счастливые живут сегодня

Счастливые - они живут сегодня,
Несчастные - то завтра, то вчера,
Кружась в воспоминаний хороводе
Иль в грёзах не родившегося дня...

Счастливые - они, как солнца лучик,
Светлы и удивительно добры,
Стремящиеся сделать ещё лучше
Себя и мир, в котором жить должны.

Счастливые - распахнутые души,
Легки в делах, словах и на подъём,
Они светлы и в мыслях, и снаружи,
И согревают мир своим теплом.

Счастливые - ведь это норма жизни,
И быть счастливым - просто и легко:
Без лишних слов и надоевших истин, -
Живи! Люби! Будь счастлив!.. Вот и всё!
Ирена Буланова
Счастье Счастливые люди
Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

Сейчас не в моде...

Сейчас не в моде чувственная нежность,
С искрящимся оттенком романтИк...
Всё чаще грубоватая небрежность
Прёт, словно танк, по душам - напрямик...

И губит удивительные всходы
Едва взошедших, неокрепших чувств,
Дорвавшись до сомнительной свободы,
Погрязшей в чёрном омуте распутств.

Я не скажу, что всё непоправимо,
И в море жизни нет пути назад...
Не обижайте грубостью любимых
Ни сгоряча, ни даже невпопад...

Любите нежно, искренне, без фальши -
Так, чтоб сложилась музыка души...
Ведь, как ни грустно, всё здесь преходяще,
Веками только музыка звучит...

Без времени... И чувственная нежность,
С искрящимся оттенком романтИк,
Кому-то вновь подарит безмятежность
Любви и счастья незабвенный миг...
Ирена Буланова
Романтика Любовная лирика
Tatjana Rau
Tatjana Rau 29 Августа 2017

Устала быть удобной и пушистой

Устала быть удобной и пушистой,
Не замечать того, что очевидно,
Быть позитивно-лёгкой и речистой,
И сладенькой, как пирожок с повидлом.

В какой-то миг всё страшно надоело:
Прошла, наверно, точку невозврата,
И верх взяла вернувшаяся смелость,
Сказав: "Довольно! К чёрту вас, ребята!"

И завтра, и потом, и это - точка!
Я однозначно для себя решила,
Что даже если буду одиночкой,
Не будет больше так, как раньше было.

Вновь стану неудобной и колючей,
И никому не дам себя в обиду...
Вам не по нраву - поищите лучше:
У нас отныне разные планиды,

И маяки, да и маршруты тоже...
Я возвратилась на круги своя,
И по-иному даже быть не может:
Тошнит уже от сладкого вранья!

Поэтому всё будет как решила.
Спектакль окончен, и театр закрыт.
Зачем меняла шило я на мыло?
Знать, бес попутал... Ладно: бог простит.
Ирена Буланова
Женские мысли
Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

Доброго дня вам, мои дорогие!..

Доброго дня вам, мои дорогие,
Самые близкие люди родные!
Пусть засияет мир яркими красками,
День наполняя добром, светом, ласкою.

Пусть заискрятся в нём радости бусинки
И отзовутся в душе дивной музыкой,
Пусть обогреет июньское солнышко,
И растворит даже давнее горюшко.

Ветра удач вам, любви, вдохновения,
Счастья и радости, благословения
На этот день, дорогие, любимые,
Самого нужного, необходимого!

Доброго дня вам, мои дорогие,
Самые близкие люди родные!
Ирена Буланова
Пожелания Доброго дня
Tatjana Rau
Tatjana Rau 28 Августа 2017

Бывало всё...

Бывало всё... Случалось и такое,
Что не приснится даже в страшном сне...
И без тебя была я, и с тобою,
И со своей бедой наедине.

Так получалось... Просто перед фактом
Меня без спросу ставила судьба,
И жизнь порою проезжалась танком,
Доказывая, что она - борьба...

И я боролась... до последней капли
Возможностей, упорства, своих сил...
Себе позволив лишь в подушку плакать,
Когда совсем был белый свет не мил.

Но поднималась... и рвала все цепи,
И сбрасывала напрочь весь балласт,
И снова шла к своей заветной цели,
И верила, что небо мне воздаст

Покой и счастье, после потрясений,
И радугу, и солнце в небесах...
И вновь подарит чудные мгновенья,
В которых растворятся боль и страх.

Жизнь такова, что сроду не узнаешь,
Что через миг тебе преподнесёт...
То, улыбнувшись, даст ключи от рая,
То , передумав, вдруг к чертям пошлёт...

Она на раз меняет настроенье,
Пытаясь выбить снова из седла...
Жаль одного: уходит в бездну Время -
Секунда за секундой - в никуда...

Бывало всё... Так есть и будет снова...
Нам этот ход, увы, не изменить.
Но, как ни странно, я всегда готова
Пройти всё снова... чтоб любить и жить!..

Ирена Буланова
Жизнь Размышления
Галина Маркова
Галина Маркова 3 Октября 2017

Не взбалтывай осадок на душе...

Не взбалтывай осадок на душе
Ни по утрам, ни днём, ни вечерами...
Если нельзя убрать его вообще,
То последи за мыслями, словами...

Жаль, что нельзя поставить в душу фильтр, -
Чтоб фильтровал всё грязное и злое,
Агрессию, заполнившую мир...
Увы, не так наш организм устроен.

Душа открыта... и несут туда
Добро и зло, хорошее, плохое...
Особо не вникая никогда,
А нужно ль ей всё это, наносное?

Осадком оседает грязь и муть,
Утяжеляя трепетную душу...
А для чего, скажите кто-нибудь,
Всю эту гадость изначально слушать?!

Оставьте эту "радость" при себе:
Она - не кофе, а душа - не чашка,
И мир наш - не кофейня... и вообще...
Фильтруйте речь и мысли - это важно!
Ирена Буланова
Душа
Tatjana Rau
Tatjana Rau 4 Сентября 2017

А ромашки глядят в неба высь...

А ромашки глядят в неба высь...
Белой дымкой на зелени трав,
Облаками, упавшими вниз,
С каплей солнышка в жёлтых глазах,

С твёрдой верою в жизнь и любовь,
И священную силу добра...
До последних своих лепестков,
За любовь - такова их судьба...

Удивительно светлый цветок:
Столько солнца и нежности в нём!
В простоте - неподдельный восторг,
Мимолётная грусть о былом...

Снежно-жёлтый ромашковый рай,
Словно светлая песня души...
Удивительно как, невзначай,
Воскресил меня, боль излечив...

Из ромашек смотрю в неба высь,
Ветерок гонит вдаль облака...
Всё пройдёт... продолжается жизнь...
Всё наладится... Наверняка!..
Ирена Буланова
Цветы Пейзажная лирика Ромашки
Галина Маркова
Галина Маркова 24 Сентября 2017

Что пролито - не выпьешь...

Всё правильно: что прОлито - не выпьешь,
Что не налито - то не отхлебнёшь...
И в прошлом своё счастье не окликнешь,
И по другой дороге не пройдёшь...

А будущее - вовсе не известно...
И что там будет, знает только бог,
Но он - на небе, а мы здесь, на грешной,
По воле рока коротаем срок.

А посему - полнее наливайте
В свои бокалы жизненный нектар,
Живите, настоящее вкушайте...
Ведь наша жизнь и есть бесценный дар!

Ищите, ошибайтесь и влюбляйтесь!
Ведь каждый день и миг неповторим...
Ошибки, пока можно, исправляйте...
А будущее с прошлым... - да бог с ним!
Ирена Буланова
Жизнь Настоящее
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© 2011-2020. Статусы, цитаты, афоризмы и пословицы. Раздел «Стихи Ирены Булановой».
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