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Статусы в картинках

Прикольные, смешные, интересные и мудрые статусы в картинках, фотостатусы для ВК.
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Фотостатусы и статусы в картинках

Олинка 18 Июля 2012
У меня нет всего того, что я люблю. Но всё что у меня есть - я люблю!
Счастье Одноклассники Близкие
O keй
O keй 6 Апреля 2017
Когда нужна поддержка, в этот момент ты обычно оказываешься никому не нужен. Но на самом деле ты постоянно никому не нужен. Просто замечаешь это лишь тогда, когда нужна поддержка...
Со смыслом Поддержка Трудности
Ирина Хотулева
Ирина Хотулева 11 Октября 2017
Ты не считай друзей наперечет!
Не тот твой друг, кем любопытство движет,
а тот, кто с радостью с тобой разделит взлет...
И кто в беде... твой тихий плач... услышит...
Омар Хайям
Друзья
Алена 22 Ноября 2012
Я о тебе сынок мечтала! Ты был у сердца моего! Я все часы пересчитала до появления твоего! Ты в моей жизни света лучик!Ты самый лучший мальчик на земле!И мне не нужно жизни лучшей! Я эту жизнь дарю тебе!!!
Дети Сын
✅ Ну, погоди!
✅ Ну, погоди! 29 Декабря 2016
Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь.
Омар Хайям
Жизнь Счастье
O keй
O keй 6 Апреля 2017
Никогда ни на кого не надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто возьми и сделай все сам. Поверь - это намного проще...
Со смыслом Советы
O keй
O keй 6 Апреля 2017
Любой шаг может изменить жизнь. Вопрос лишь в том, куда этот шаг сделать...
Со смыслом Выбор
O keй
O keй 8 Апреля 2017
Иногда так хочется отправиться туда, где никто не знает твое имя...
Жизнь Одиночество
✅ Ну, погоди!
✅ Ну, погоди! 1 Января 2017
Случается иногда, что жизнь разводит двоих людей – только для того, чтобы показать обоим, как они важны друг для друга.
Коэльо Пауло
Жизнь Отношения
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 8 Декабря 2017
Если ваша жизнь заехала в тупик... Не забывайте , что за рулем были именно вы!
Жизнь Тупик
Мая
Мая 26 Декабря 2019
Без слов.
Луна
Natalia Leonova
Natalia Leonova 16 Апреля 2020
Нам сегодня месяц!
Личное
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 21 Ноября 2017
Чего вам не следует делать однозначно, так это — разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается — в любое время, при любых условиях и обстоятельствах
Жизнь Со смыслом
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Декабря 2017
Говорят, под Новый год доллар резко упадёт!
Знать бы, где он упадёт, там и встретить Новый год!
Новый год
Наталья Латыпова
Наталья Латыпова 10 Ноября 2018
Вот это настоящая любовь)
Любовь
Вера
Вера 15 Апреля 2015
Никого не слушай, имей своё мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Никогда не гонись ни за кем. Иди своей дорогой и не важно, что говорят за спиной. Говорили, говорят и всегда будут говорить. Тебя это не должно волновать. Люби. Твори. Мечтай и улыбайся чаще.
Жизнь Одноклассники Сплетни
✅ Ну, погоди!
✅ Ну, погоди! 17 Декабря 2016
Пусть те, кого я люблю, в НОВОМ ГОДУ будут самыми счастливыми !!!
Новый год
₦Ɇ₣ØⱤ₥₳₮
₦Ɇ₣ØⱤ₥₳₮ 8 Декабря 2020
Вот хрен вам, а не добрый день. Желаю вам такого дня, который вы заслуживаете.
Разное
₦Ɇ₣ØⱤ₥₳₮
₦Ɇ₣ØⱤ₥₳₮ 8 Декабря 2020
Есть такие места куда хочется возвращаться снова и снова. И это кухня.
Шуточные
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 5 Февраля 2018
Через минуту наступит будущее, а ещё через минуту оно уйдёт в прошлое. Цените время - оно никогда не повторится!
Время Прошлое и будущее
O keй
O keй 6 Апреля 2017
В жизни каждой девушки рано или поздно появится Он... совершенно не похожий на всех кто был до него, не идеальный, с кучей недостатков, но невероятно любимый...
Любовь к парню
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 19 Ноября 2017
Каждый новый человек - это новая страница в книге нашей жизни. Если кто-то уходит, просто перелистни страницу! Впереди ещё целая история...
Жизнь Люди
Мария Ногаева
Мария Ногаева 28 Сентября 2016
Я не стремлюсь нравится всем.
В любое время дня, и года,
Любимым делом я живу,
Мне дорога моя свобода.

Я не стремлюсь кумиром быть,
Не надо почестей, и злата.
Мне есть, кого обнять, любить,
И этим люди я богата.

Я не стремлюсь быть лучше всех,
Собой стремлюсь в жизни остаться.
Ведь только так придет успех,
Не надо пыжится, стараться.

Не восхищает силикон,
Красавицы с душой урода.
Такая я, какая есть.
Мне дорога моя свобода.
Мария Ногаева
О себе любимой Ценности жизни
O keй
O keй 9 Апреля 2017
Могу объяснить на пальцах - средний видишь?
Дерзкие
✅ Ну, погоди!
✅ Ну, погоди! 1 Января 2017
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Далай Лама
Счастье Бог
O keй
O keй 6 Апреля 2017
Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу - там теплее !!!
Прикольные Юмор
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Апреля 2018
Любовь зла.
Любовь
Sándor - magyar
Sándor - magyar 24 Ноября 2020
А это обычная паутина, которая покрылась льдом.
Андрей Осокин
Зима Паутина
Хулиганка
Хулиганка 31 Января 2016
Он уходил, а я молчала… А так хотелось заплясать!
Отношения Мужчина и женщина Расставание
O keй
O keй 3 Апреля 2017
Все хотят жить долго, но никто не хочет быть старым...
Жизнь Возраст
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