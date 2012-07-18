Статусы в картинках
Прикольные, смешные, интересные и мудрые статусы в картинках, фотостатусы для ВК.
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Фотостатусы и статусы в картинках
Олинка 18 Июля 2012
У меня нет всего того, что я люблю. Но всё что у меня есть - я люблю!
Когда нужна поддержка, в этот момент ты обычно оказываешься никому не нужен. Но на самом деле ты постоянно никому не нужен. Просто замечаешь это лишь тогда, когда нужна поддержка...
Ты не считай друзей наперечет!
Не тот твой друг, кем любопытство движет,
а тот, кто с радостью с тобой разделит взлет...
И кто в беде... твой тихий плач... услышит...
Алена 22 Ноября 2012
Я о тебе сынок мечтала! Ты был у сердца моего! Я все часы пересчитала до появления твоего! Ты в моей жизни света лучик!Ты самый лучший мальчик на земле!И мне не нужно жизни лучшей! Я эту жизнь дарю тебе!!!
Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь.
Никогда ни на кого не надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто возьми и сделай все сам. Поверь - это намного проще...
Любой шаг может изменить жизнь. Вопрос лишь в том, куда этот шаг сделать...
Иногда так хочется отправиться туда, где никто не знает твое имя...
Случается иногда, что жизнь разводит двоих людей – только для того, чтобы показать обоим, как они важны друг для друга.
Если ваша жизнь заехала в тупик... Не забывайте , что за рулем были именно вы!
Без слов.
Нам сегодня месяц!
Чего вам не следует делать однозначно, так это — разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается — в любое время, при любых условиях и обстоятельствах
Говорят, под Новый год доллар резко упадёт!
Знать бы, где он упадёт, там и встретить Новый год!
Вот это настоящая любовь)
Никого не слушай, имей своё мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Никогда не гонись ни за кем. Иди своей дорогой и не важно, что говорят за спиной. Говорили, говорят и всегда будут говорить. Тебя это не должно волновать. Люби. Твори. Мечтай и улыбайся чаще.
Пусть те, кого я люблю, в НОВОМ ГОДУ будут самыми счастливыми !!!
Вот хрен вам, а не добрый день. Желаю вам такого дня, который вы заслуживаете.
Есть такие места куда хочется возвращаться снова и снова. И это кухня.
Через минуту наступит будущее, а ещё через минуту оно уйдёт в прошлое. Цените время - оно никогда не повторится!
В жизни каждой девушки рано или поздно появится Он... совершенно не похожий на всех кто был до него, не идеальный, с кучей недостатков, но невероятно любимый...
Каждый новый человек - это новая страница в книге нашей жизни. Если кто-то уходит, просто перелистни страницу! Впереди ещё целая история...
Я не стремлюсь нравится всем.
В любое время дня, и года,
Любимым делом я живу,
Мне дорога моя свобода.
Я не стремлюсь кумиром быть,
Не надо почестей, и злата.
Мне есть, кого обнять, любить,
И этим люди я богата.
Я не стремлюсь быть лучше всех,
Собой стремлюсь в жизни остаться.
Ведь только так придет успех,
Не надо пыжится, стараться.
Не восхищает силикон,
Красавицы с душой урода.
Такая я, какая есть.
Мне дорога моя свобода.
Могу объяснить на пальцах - средний видишь?
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу - там теплее !!!
Любовь зла.
А это обычная паутина, которая покрылась льдом.
Андрей Осокин
Он уходил, а я молчала… А так хотелось заплясать!
Все хотят жить долго, но никто не хочет быть старым...