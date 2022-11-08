Стихи про ноябрь
Стихи на тему «Ноябрь»
Жду снега!
Жду снега, надоела эта серость!
Пусть снег укроет всё вокруг собой!
Пусть белый снег лежит вокруг повсюду,
И безмятежность дарит нам покой.
Пусть нежностью заполнит людям душу,
Пусть люди позабудут слово боль,
Пусть злые планы снегопад нарушит,
А вместо боли в мир придёт любовь!
Жду снега! Как мне хочется порою
Смотреть на снег, на то, как он летит!
Он поднимает нас над суетою,
И мир под ним спокойнее лежит.
Пусть снег приносит умиротворенность,
Пусть миром правит нежность и любовь,
Пусть нами правит одухотворённость,
Чтоб миром восхищаться вновь и вновь.
Я с Осенью проститься не успела...
Я с Осенью проститься не успела,
И мыслями я вся осталась с ней
И как я не старалась, не хотела.
Не оставляет блеск осенних дней.
Мне шорох листьев чудится ночами,
И листопада сила притяженья,
Но вьюга за окном напоминает,
Зимы настало чудное мгновенье…
И хоть люблю я зиму, но приятней
Пейзаж осенний видеть за окном,
Окутанный тоскою непонятной
Роскошной красоты кругом.
Хотела бы я в осени остаться,
Но ведь реальность жизни такова,
Что с планами приходится расстаться,
В свои права вступила уж зима.
Кто сказал, что Ноябрь суров?
Просто это его таков нрав!
Седовласый и с мудростью
звёзд,
Он приходит, когда уже прав!
Рассыпаясь, весь серебром,
Говоря, что пришло его время,
Сбросив плащ в белоснежный покров,
С своих плеч, как тяжёлое бремя.
Он ещё не знаком с Декабрём,
Но, зато узнаваем прохожим,
Тем же холодом, снегом и льдом,
Так порою на зиму похожим!
8.11.22
Бодрит с утра крутой морозец,
Вступают холода опять в свои права
И уж, в сердцах ноябрь прогнозит,
Что нам не ждать теперь его тепла.
Ни чуть, себе в вину не ставя,
Событий ход пытаясь изменить,
Ноябрь по лужам льдинками шагает,
Пытаясь так мороз в них сохранить.
Возможно сменит он грозу на милость.
Подарит нам тепло ещё не раз,
Которое нам сердцу будет мило
И мы забудем колкость его фраз...?
22.10.22.
Ну вот, к концу и Осень подошла!
Ну вот, к концу и Осень подошла!
Идёт зима, опять колючий ветер!
Идёт к нам с холодами, не спеша,
Забыв про все условности на свете.
С утра снежок рассыпав по траве,
Потом стучит в окно холодным ветром,
И дискомфорт разносит по Земле,
Всю красоту срывая незаметно.
Ноябрь ещё – преддверие зимы,
С плохой погодой, сыростью, дождями,
Какой бы не был, он невыносим,
С наигранными холодом слезами.
Уже опять с утра трава в снегу,
И холод стекол в дом несёт прохладу,
Идёт Зима, на счастье ль, на беду,
Наверно потому, что это надо.
Уходит Осень вопреки всему,
С собою красоту свою уносит,
Уходит в мир, где любят тишину,
Где управляет нами только Осень…
Зима – четыре месяца в году!
Как быстро наступили холода,
Сковали льдом оставшиеся лужи,
Конечно, верю, что не навсегда,
Но как же надоели эти стужи!
Из года в год всегда идёт ноябрь,
То с холодом, а то с ветрами злыми,
Он сам давно от холода озяб,
Лишь иногда дожди, и то скупые.
Идёт ноябрь на смену октябрю,
Почти зима, и воздухом холодным
В угоду батюшке - календарю,
Людей пугает, представляясь злобным.
На самом деле он и есть зима,
Вот только мы решили по-другому.
Ведь хорошо сидеть всем по домам
И рассуждать о том, что всем знакомо.
Зима – четыре месяца в году,
Не три, как календарь нам предлагает.
Не знаю уж, на счастье ль, на беду,
Но не одна природа всё решает.
Весна начнётся в марте, а потом
Апрель и май весну продолжат дальше.
Июнь с июлем вслед придут с теплом,
И в этом нет неправды или фальши.
Потом и август, а затем сентябрь,
И бабье лето с ним, всегда, заметьте,
И лишь затем к нам явится октябрь,
С букетом ярких красок на рассвете.
Октябрь уйдёт, придёт ноябрь за ним,
С колючими и вредными ветрами,
Пусть будет он сейчас чуть-чуть другим,
И пусть Октябрь подольше будет с нами…
Пользователь 16700 3 Ноября 2020
Мне светло с ноябрём...
Ну и что, что ноябрь и опять холода?
Это повод – обняться сильнее,
И подумать о жизни, о близких, мечтах,
И о том, как прекрасны аллеи
В это время, когда украшают дожди,
Словно стразами, листья цветные.
Нет у осени вовсе желанья вредить,
Нет призывов к тоске, ностальгии.
Ну и что, что ноябрь, если в доме моём
Аромат пирога с апельсином…
И семья, улыбаясь, за круглым столом,
Так похожа на счастья картину.
Да, не то, что похожа, а это она!
В каждой осени – море уюта.
О былом не грущу, мне его не догнать.
Вкус ценю каждой новой минуты…
Ну и что, что ноябрь? Это яркий парад
Разноцветных зонтов наступает.
Люди к чаю домой с новостями спешат
И любимых сильней обнимают…
На рассвете пою с этим звонким дождём,
А потом закружу с белым снегом.
Пусть темно за окном – мне светло с ноябрём,
А в душе помещается небо!
Уже ноябрьУже ноябрь… озябший и печальный,
Но всё ещё хранит в себе тепло
И согревает, словно бы случайно,
Рябины куст… где листьев намело.
Ему ещё так хочется влюбиться
В прощальный алой розы цвет,
Но ветер северный всё чаще злится,
Срывая поздней осени букет;
Но с каждым часом день на миг короче
И холоднее утренний прибой,
И только чайка над волной хохочет,
Крылом касаясь бездны голубой…
Уже ноябрь… Одиннадцатый месяц…
Одеты в иней ближние холмы…
Но это, ведь, не тризна - это месса,
Священное причастие зимы.
Автор неизвестен
Прогноз погоды.
А у нас по прогнозу дождь,
А быть может, и мокрый снег,
Так ведь сразу и не поймёшь,
Не хватает тепла на всех.
В этом месяце нет дождей,
Лишь осенние холода,
В лужах в отблесках фонарей
Можно видеть кусочки льда.
Этот месяц совсем другой,
Не такой, как привыкли мы,
Словно дарит он нам покой
Бескорыстно и не взаймы.
По прогнозу придут дожди,
А на деле опять мороз,
Успокойся и молча жди,
Будет дождик, раз был прогноз.
Осенний снег
Осенний снег летит с простуженных небес.
Но до земли дойдет не каждая снежинка.
А небосвод похож на сказочную взвесь,
в которой солнце отражается на льдинках.
Предвестник холода и робкий озорник,
он намекает нам на зимние одежды.
И вот уже садовый мрамор и гранит
накрыт на зимушку попоной безутешной.
Отголосилась осень криком журавлей.
Оттанцевались листопадные утехи.
Ноябрь не будет ни красивей, ни милей,
но вряд ли кончатся осенние потехи.
Люблю ноябрь...
Люблю ноябрь... То время, между гранью
Промозглой стылой осени и монохромности зимы.
Казалось бы, покрыты грязной тканью
Дороги серой улицы, грязь, взятая взаймы...
Но приглядевшись, возможно ты увидишь,
Под тусклыми покровами скрывается оно...
Медово-тёплое... Ты чувством сердце сытишь...
Замёрзший лист кленовый... Увядший, но цветной...
Но посмотри же ты на листья листопада!
На нежных, тонких жилках мерцает хрупкий снег!
Как будто сахарный кусочек рафинада,
Для листьев поздней осени он славный оберег...
И вот - ноябрь... Вновь вера и надежда
Со всеми мыслями имеют чистоту...
Когда мы думаем о чём-то, как и прежде,
Весь мысленный поток летит в мир света, в высоту...
И наши мысли все, магнитным притяжением
Притягивает Космос Мира, в той же частоте.
И что бы ни послали в мир мы - отражением,
Вернётся к нам оно, потоком, в чистоте...
❤Nata...i′m so alone❤
10.11.2021.г.
Пришёл ноябрь!
Пришёл ноябрь, и осень на исходе,
Уже пропала красота её,
Всё чаще настроенье к непогоде,
Всё чаще слышим осени нытьё.
То свежий ветер с силою задует,
То дождь такой, что будто из ведра,
И осень душу больше не волнует,
В печальном полумраке вечера.
То снег, то дождь, и стылая прохлада,
И грусть такая, что тоска берёт,
И кажется, что нет, того, что надо,
И беспокойство ночи напролёт.
Пришёл Ноябрь, ничто не изменилось,
Вот только стал немного хмурым день,
В душе как будто некая сонливость,
Улыбок стало меньше у людей.
Зима близка, и в этом нет сомнений,
Скорей бы наступила и прошла,
Мы осень отпустили с сожаленьем,
Она, признаться, славною была!
Ноябрь придуман, как бы на прощанье,
В нём всё смешалось, осень и зима,
В нём грусть очередного расставанья,
Печали и ненастья кутерьма…
Это просто Ноябрь…
Это просто Ноябрь, это вовсе не повод
Для того, чтоб скучать или просто хандрить.
Это Осень, а значит, ещё один довод
Для того, чтобы к близким внимательней быть.
Для того, чтоб понять, объяснить и поверить,
Для того, чтоб любить и спокойнее стать.
Чтобы в душу открыть потаённые двери,
Чтоб кого-то простить, а кого-то понять.
Чтоб обнять и согреть, поделиться, чем можешь,
Чтобы чаю попить, поболтать вечерком,
Это просто Ноябрь, неуютный, быть может,
Месяц тихих раздумий о чём-то простом…
Ноябрь месяц.
Ноябрь месяц – это тоже осень!
Хоть грустный и тоскливый он.
Дождей холодных ледяная морось,
Ветров неугомонный марафон.
То снег, то слякоть, будто и не осень,
И небо всё закрыли облака,
Лишь иногда сквозь тучи видно просинь,
А то как будто тучи на века…
Тоска такая, что порой нет силы
На эту серость без конца смотреть,
Увы, природа тоже не всесильна,
Капризы климата предусмотреть.
Она не может быть всё время яркой,
И солнце не всегда светить должно,
Оно, как приз нам, праздничным подарком,
Когда порою нам глядит в окно.
Природа может подарить нам счастье,
А может нас в уныние ввести,
Мы всё простим ей, даже и ненастье,
Ненастье может счастье принести.
Пусть будет на душе светло и ясно,
Пусть будет в ней и счастье, и уют,
Пусть всё, что было, было не напрасно,
И пусть проблемы мимо обойдут.
Хочу признаться Ноябрю
Хочу признаться Ноябрю я,
Что он меня своей прохладою тревожит,
Ища по улицам, заветные места,
На Зиму, вобщем, не похожие.
И первым утренним снежком,
Так неожиданно желанным,
Передаёт мне свой привет,
На первый взгляд, немножко
странный.
Ещё, не хочется зимы...
13.11.21.
И готовится Осень говорить
Осень, сыро и дождь за окном
Всё звенит, и туманное утро.
Выйду из дома с ярким зонтом,
Улыбаясь прохожим попутно.
Ветер листья срывает, несёт
И ковром стелет мне под ногами,
Шелестит и как будто поёт,
Песню грустную дождик слезами.
Оголились кусты, листопад
Раздевает берёзы и клёны,
Стали мрачными парк, лес и сад,
Только сосны цвет дарят зелёный,
И в мольберте остались тона,
Только мрачного, тёмного цвета,
Краски яркие уже весна
Нам подарят и жаркое лето.
Осень нежные нити любви
Паутинками нам раздарила,
Волшебство и наряды свои
В чемодан свой уже уложила.
И готовится Осень сама
говорить уже: «До свидания».
С белым снегом, морозом Зима
К нам торопится на свидание.
© Copyright: Ириша65, 2021
Ноябрь серый
Ноябрь серый, неуютный и как будто смятый,
Промозглый, скомканный, косматый, сжатый,
Ключ от ворот зимы и барин сумеречный года,
Последний месяц осени с туманною погодой.
Дождь частый, небо в тусклой серой плёнке,
Ледок на лужах, а из птиц - стук дятла звонкий,
Мелкая морось, пора зимних пернатых гостей,
Утром заморозки, срок темных холодных ночей.
День вегана, день шопинга и день студента,
И черная пятница со скидкой в процентах-
Всё время хмуро, уныло и небо в тучах,
День солнечный в гостях - редкий случай…
Пользователь 16700 14 Ноября 2020
ОдиннадцатыйПоджег асфальт кленовой охрой
Поклонник ночи, сын дождей,
Ноябрь туманный, в шляпе мокрой
Идёт по улице моей...
Считает в окнах свет зажжённый,
Вздыхает ветром, в суть молчит,
Глядит на свет завороженно,
Король эпиграфов, завлит...
Он знает толк в делах любовных,
Фонарной музыки доцент,
С ним саквояж, раздумий полный,
В кармане правом медный цент...
И интровертно улыбаясь,
Поймёт не понятое мглой,
К губам своим приложит палец,
Поманит взглядом за собой...
Ловя огней кардиограмму,
Находит в лужах небосвод,
В пяти шагах от мелодрамы
Он фарсом в зиму перейдёт...
Анна Салема
Ноябрь
Пришел ноябрь – пенсия природы:
Прореженные кроны, осыпанной листвой покрыты воды,
И солнце в тучах, и холодный ветер,
И дрожь в ветвях, и улетели выросшие птичьи дети.
И облака, нависшие, как веки,
И опустились, словно углы губ, все реки,
Несущие свою померкнувшую суть.
Ночное завыванье ветра не дает уснуть,
Напоминая о зиме, что собралась к нам в путь,
О том, что пришло время отдохнуть.
Прочь, серая тоска!
В душе моей тоска готовится к зимовке:
Притушен яркий свет, зашторено окно.
Неужто повезёт безрадостной плутовке,
И с нею до весны грустить мне суждено?
Но сердце супротив подобного соседства,
И шепчет в тишине: «О прошлом не грусти!
Не в силах ты вернуть себя в беспечность детства,
Хотя не поросли травой туда пути!
Уйдёт седой ноябрь безмолвно, по-английски,
Увидишь скоро ты повсюду белый снег,
И засияет вновь скупое солнце в Бийске,
А серая тоска покинет свой ночлег.
Избавят от неё весёлые забавы
Без споров за столом и крепкого вина,
Кататься будешь с гор легко, как скандинавы,
И станет вновь душа надеждами полна!»
Люблю я отблеск осени...Люблю я отблеск осени
Ее дождливый вид,
Деревьев шёпот пасмурный
Нам словно говорит:
Ветрами веет тёплыми,
Но все же не спроста,
У осени ноябрьской
Своя есть полоса
Багряно листья красные
Над озимью кружат
И запах прелой осени
Томится в облаках.
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