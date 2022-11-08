Стихи про ноябрь

Зима – четыре месяца в году!

Как быстро наступили холода,Сковали льдом оставшиеся лужи,Конечно, верю, что не навсегда,Но как же надоели эти стужи!Из года в год всегда идёт ноябрь,То с холодом, а то с ветрами злыми,Он сам давно от холода озяб,Лишь иногда дожди, и то скупые.Идёт ноябрь на смену октябрю,Почти зима, и воздухом холоднымВ угоду батюшке - календарю,Людей пугает, представляясь злобным.На самом деле он и есть зима,Вот только мы решили по-другому.Ведь хорошо сидеть всем по домамИ рассуждать о том, что всем знакомо.Зима – четыре месяца в году,Не три, как календарь нам предлагает.Не знаю уж, на счастье ль, на беду,Но не одна природа всё решает.Весна начнётся в марте, а потомАпрель и май весну продолжат дальше.Июнь с июлем вслед придут с теплом,И в этом нет неправды или фальши.Потом и август, а затем сентябрь,И бабье лето с ним, всегда, заметьте,И лишь затем к нам явится октябрь,С букетом ярких красок на рассвете.Октябрь уйдёт, придёт ноябрь за ним,С колючими и вредными ветрами,Пусть будет он сейчас чуть-чуть другим,И пусть Октябрь подольше будет с нами…